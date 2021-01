[아시아경제 이민우 기자] 제일테크노스 제일테크노스 038010 | 코스닥 증권정보 현재가 7,590 전일대비 300 등락률 -3.80% 거래량 269,873 전일가 7,890 2021.01.14 15:00 장중(20분지연) 관련기사 치료제 문제가 시장 장악한다! 미리 매수할 종목 특별 공개!제일테크노스, 주가 9490원 (7.35%)… 게시판 '북적'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 시티해양건설과 39억원 규모의 서울 양원지구 주거복합 신축공사 중 데크플레이트공사 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 2019년 연결 기준 매출액의 2.3%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr