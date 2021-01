광주 북구, 민원서비스 종합평가 ‘최우수기관’

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 행정안전부와 국민권익위원회가 공동으로 주관한 ‘2020년 민원서비스 종합평가에서 최우수기관으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

민원서비스 종합평가는 국민이 직접 접하게 되는 민원서비스 수준을 평가하는 제도다.

올해는 중앙행정기관, 시도교육청, 광역·기초지방자치단체 등 전국 304개 행정기관을 대상으로 민원행정 전략 및 체계, 민원제도 운영, 국민신문고 민원처리, 고충민원 처리, 민원 만족도 등 5개 항목 18개 지표를 평가했으며 종합점수에 따라 5개 등급(가~마)으로 나눴다.

북구는 전국 226개 기초지자체 중 상위 10%에 속해 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받으면서 민원서비스 수준을 전국적으로 인정받았다.

특히 민선 7기 들어 열린 구청장실과 민생현장 방문의 날 시책을 운영하면서 주민과 지속적으로 소통한 점이 좋은 점수를 받았다.

또 광주시 자치구 최초로 구민고충처리위원회를 구성해 위법·부당한 행정제도를 개선하고 구민의 고충민원을 해결하는 등 옴부즈맨 제도 활성화에 기여한 점도 높은 평가로 이어졌다.

문인 북구청장은 “앞으로도 행정서비스 수준을 향상시키는 노력과 함께 구민의 목소리를 귀담아 듣는 구민·현장중심의 소통행정을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

