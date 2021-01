서정훈 지그재그 대표, '플라워 버킷 챌린지' 동참…화훼농가 응원

미혼모 관련 시설에 공기정화식물 전달

[아시아경제 김철현 기자] 여성 쇼핑 앱 '지그재그'를 운영하는 크로키닷컴은 서정훈 대표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 응원하기 위해 '플라워 버킷 챌린지'에 동참했다고 14일 밝혔다.

지그재그는 화훼 시장에서 구매한 공기정화식물 약 45개를 '애란원'과 '한국한부모가족복지상담소' 등 미혼모 관련 시설 4곳에 전달했다.

플라워 버킷 챌린지는 코로나19로 오프라인 행사가 취소되면서 경제적인 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 돕기 위해 시작된 공익 캠페인이다. 릴레이 방식으로 진행되며 서 대표는 지난 달 잡플래닛 황희승 대표의 지목을 받아 챌린지에 참여하게 됐다.

서 대표는 "힘든 시기를 보내고 있는 화훼농가에 조금이라도 도움이 되길 바라는 마음으로 챌린지에 참여하게 됐다"며 "소외된 여성들을 지원하는 보다 적극적인 활동을 전개해 나갈 계획"이라고 말했다. 서 대표는 플라워 버킷 챌린지의 다음 주자로 외식 전문 기업 SG다인힐의 박영식 대표를 추천했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr