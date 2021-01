[아시아경제 송승윤 기자] 14일 오전 5시 56분께 서울 노원구 상계동의 한 단독 주택에서 불이 나 약 40분 만에 진화됐다.

이 불로 주택이 전소했고 거주자로 추정되는 60대 여성이 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 해당 여성은 발견 당시 호흡과 맥박이 없는 상태였던 것으로 전해졌다.

소방당국은 경찰과 함께 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

