동양철관, 임직원 ‘급여 끝전’ 모아 천안시에 기부

[아시아경제 김희윤 기자] KBI그룹의 강관 종합 전문기업 동양철관(대표이사 한흥수)은 혹독한 겨울을 보내는 불우 이웃을 돕기 위해 임직원들이 급여 우수리를 모아 천안시에 기부했다고 14일 밝혔다.

동양철관은 지난 2014년부터 매년 ‘급여 끝전 모아 나눔 실천’ 행사를 진행해왔다. 사회적 취약계층 지원을 위해 임직원들 모두 부담없이 매월 급여의 우수리를 모아 복지재단이나 사회복지기관에 후원하며 나눔을 실천하는 행사다.

올해도 기부 행사를 진행한 동양철관은 지난해 임직원들이 수령하는 월급과 상여의 끝전을 모아 마련한 성금 400만원을 천안시복지재단에 전달해 행복기부 캠페인에 동참했다.

동양철관 관계자는 “올해 겨울은 코로나19와 매서운 한파로 그 어느때 보다 사회적 취약 계층에게는 견디기 힘든 시기일 것”이라며 “끝전을 모아 마련한 임직원들의 작은 정성이 힘든 이웃들에게 응원의 힘과 작은 도움이 되길 기대한다”고 말했다

