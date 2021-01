풀무원건강생활, 건강케어 시판 브랜드 ‘유어락’ 패키지 디자인상 수상

‘대한민국패키지디자인대전’서 팩스타상 수상…2월 시상식 열려

풀무원의 브랜드 신뢰도와 제품의 기능성 연상시키는 트렌디한 디자인

[아시아경제 이선애 기자] 풀무원건강생활이 건강하고 트렌디한 디자인으로 국내 대표 패키지 디자인상을 수상했다.

풀무원건강생활은 최근 한국패키지디자인협회가 주최한 '제29회 대한민국패키지디자인대전'에서 디자인 우수성을 인정받아 ‘팩스타상’을 수상했다고 14일 밝혔다. 시상식은 2월 중 개최될 예정이다.

대한민국패키지디자인대전은 한국패키지디자인협회가 주최하고 산업통상자원부와 한국디자인진흥원, 한국디자인단체총연합회가 후원하는 디자인 어워드이다. 국내 패키지 디자인 분야에서 권위 있는 시상식 중 하나로 꼽힌다.

수상작은 비주얼 커뮤니케이션, 포장 기술, 마케팅 콘셉트 등 총 3가지 기준에 의거해 패키지 디자인 산업을 대표하는 전문가의 엄정한 심사를 통해 선정된다.

이번에 수상한 제품은 풀무원건강생활의 신규 건강케어 시판 브랜드 ‘유어락(YourLac)’ 3종이다. ‘유어락’은 ‘당신의(Your) 건강을 즐겁게(樂) 관리한다’는 의미로, 온 가족이 함께 맛있고 손쉽게 즐길 수 있는 풀무원건강생활의 시판용 건강케어 브랜드다. ‘유어락’은 ‘면역 포스트바이오틱스’, ‘더슬림 굿바이 다이어트’, ‘생기충전 저분자콜라겐&유산균’ 총 3종으로 구성되어 있다.

‘유어락’은 이번 심사에서 제품의 기능성을 젊은 고객층에 맞게 트렌디한 스타일과 컬러로 표현했다는 점에서 우수한 평가를 받았다.

풀무원 디자인센터에서는 이번 제품을 경쟁이 치열한 건강기능식품 시장에서 풀무원의 브랜드 신뢰도를 신규 브랜드인 ‘유어락’의 고객 신뢰도와 연결시켜 시너지를 발휘할 수 있도록 기획했다. 풀무원의 메인 컬러인 ‘그린’을 브랜드 영역에, 제품의 기능을 연상시키는 서브 컬러를 제품명 영역에 심플하게 배치하는 등 전달하고자 하는 최소한의 메시지만으로 컬러를 구성하여 소비자들이 즐겁게 제품을 선택하고, 간편하게 건강관리를 할 수 있도록 했다.

구체적으로 ‘면역 포스트바이오틱스’는 프로바이오틱스를 연상시키는 블루 계열, ‘생기충전 저분자콜라겐&유산균’은 아름다움을 연상시키는 핑크 계열을 메인 컬러로 선택해 비비드(vivid, 선명한)한 컬러로 제품의 기능성을 심플하게 구현했다. 또 환경보호를 위해 제품의 겉면에 코팅처리를 하지 않았다.

풀무원건강생활 유어락 한서희 BM(브랜드 매니저)은 “방문판매로 소비자와 소통해온 풀무원건강생활이 시판 시장에 첫 진출하며 선보인 ‘유어락’ 브랜드가 수상을 하게 되어 매우 기쁘다”며 “풀무원건강생활은 트렌디한 제품 구성과 디자인, 환경까지 생각한 패키지로 소비자들이 보다 즐겁고 간편하게 건강관리를 할 수 있도록 더욱 노력을 기울이겠다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr