충북, 임차헬기 3대 권역별 전진배치 ‘산불 대응’

[아시아경제(충북) 정일웅 기자] 충북도가 올해 18억원의 예산을 들여 임차헬기 3대를 북부·중부·남부 등 3대 권역별에 전진 배치·운영한다.

14일 도에 따르면 임차헬기는 산불대응 목적으로 배치되며 각 권역 내에서 산불이 발생할 시 30분 이내에 현장도착(골든타임)을 목표로 해 산불예방 및 피해 최소화 역할을 하게 된다.

특히 도는 산불발생이 상대적으로 빈번해지는 봄철과 가을철에 임차헬기를 집중 배치하고 산불현장 영상시스템을 활용해 현장 상황을 유관기관과 실시간 공유할 계획이다.

또 산불발생 시 신속한 대응을 위해 도와 시·군, 유관기관 간 연락체계도 구축한다.

지난해 충북지역에서 발생한 산불은 총 13건으로 2019년 28건보다 63% 줄었다. 지역 내 산불감소는 산불감시원의 취약지 집중배치와 산불진화 임차헬기 운영 등 대응에 따른 효과로 풀이된다.

앞서 도는 지난해 산불진화 임차헬기 2대를 운영해 산불예방 활동 및 진화활동에 활용하고 산림병해충 예찰활동 등 226회의 산림사업 지원을 벌였다.

지용관 도 산림녹지과장은 “지역 내 산불발생을 억제·최소화해 자연을 보전하고 주민 안전과 재산을 보호하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

