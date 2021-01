도봉구 ‘함께Green마을공동체 활성화 지원사업’ 온라인 설명회 개최

18일부터 29일까지 유튜브 '도봉구청 도봉봉TV' '도봉구마을사회적 경제지원센터' 채널에서 영상 시청으로 참여

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 2021년 도봉구 ‘함께Green마을공동체 활성화 지원사업’ 온라인 설명회를 18일부터 29일까지 도봉구청 유튜브 채널 도봉봉TV와도봉구마을사회적경제지원센터 유튜브 채널에서 개최한다.

이번 사업설명회는 코로나19로 인해 비대면 온라인 설명회로 진행, 마을공동체 활성화 사업에 관심이 있는 지역주민이면 누구나 참여할 수 있다.

온라인 사업설명회는 ▲2021년 마을공동체 지원사업 방향 설명 ▲마을공동체 사업 관련 매뉴얼(공모방식, 계획서 작성, 회계 등) 안내 ▲2021년 변경되는 사업내용 안내로 구성되며 30분간 진행한다.

해당 영상은 도봉구청 도봉봉TV와 도봉구마을사회적경제지원센터 유튜브 채널에 게시해 더 많은 지역주민이 시청할 수 있도록 할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “매년 넓은 공간에서 지역주민을 모시고 진행해오던 지난 사업설명회와는 달리 올해는 코로나19 확산으로 비대면 영상으로 사업설명회를 진행하지만 포스트 코로나19 시대를 준비하고 주민들과 다시금 함께하기 위해 도봉구는 마을공동체 사업을 꾸준히 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr