광주대, 학교밖 청소년 자립 지원 ‘확대’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 지역 내 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 자립을 돕기 위해 팔을 걷어붙였다.

13일 광주대에 따르면 광주대 산학협력단이 위탁 운영하고 있는 남구학교밖청소년지원센터는 지난 12일 남구 학교밖청소년지원센터·공하나 협동조합과 업무협약(MOU)을 체결했다.

공하나 협동조합은 보건복지부 주관 지역사회 ‘놀이혁신 선도지역 사업’을 추진하고 있다.

이번 협약을 통해 각 기관은 학교밖 청소년에게 취·창업 관련 정보와 일자리를 제공하고 학교밖 청소년이 건강한 청소년 시민으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획이다.

이와 함께 ‘테마가 있는 골목’ 프로젝트를 추진해 센터 청소년이 참여할 기회를 제공할 방침이다.

한편 광주대 남구학교밖청소년지원센터 꿈드림은 상담 및 검정고시 지원을 비롯해 취업 지원, 멘토링 프로그램, 자립 지원, 청소년 자치활동, 건강검진, 체육·문화예술 프로그램 등을 운영하며 학교 밖 청소년들을 지원하고 있다.

