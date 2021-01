은평구, 실시간 '계약현황조회시스템' 구축

수의계약 현황 실시간으로 확인할 수 있는 '계약현황조회시스템' 새올행정포털 내 새롭게 구축· 운영

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 다양한 지역내 업체와 수의계약으로 지역경제를 활성화하기 위해 이달부터 수의계약 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 '계약현황조회시스템'을 새올행정포털 내에 새롭게 구축·운영한다.

계약현황조회시스템은 지난해 10월부터 추진 중인 ‘1인견적 수의계약 운영 개선 계획’ 일환으로 구축한 것으로, 재무과에서만 조회 가능했던 ‘계약관리시스템’을 전직원이 사용하는 ‘새올행정시스템’과 연결함으로써 실시간으로 업체별·부서별 수의계약 현황을 확인, 다양한 지역업체와 수의계약을 할 수 있도록 한 것이다.

계약현황조회시스템 검색 화면은 회계연도별 사업자등록번호, 도급업체명으로 검색하는 기본검색과 발주부서, 계약유형, 계약방법, 입찰건명, 대표자명, 도급업체 주소 등으로 검색할 수 있는 상세검색으로 구성돼 있는데 업체별 계약횟수는 물론 그동안 은평구에서 계약한 업체에 대해 부서별·연도별 현황 등 다양한 조건에 따라 검색할 수 있도록 했다.

은평구는 지난해 10월부터 코로나19로 침체된 지역경제를 활성화, 수의계약의 투명성과 공정성 확보를 위해 '1인견적 수의계약 운영 개선'을 추진한 바 있다.

특히 다양한 지역업체의 수의계약 참여 유도를 위해 ‘1인견적 수의계약 총량제’를 강화, 이는 당해연도동일업체에 대해 부서별 지역내 업체 3회, 지역외업체 2회, 구전체 10회 이내로 수의계약 횟수를 제한하는 것으로, 그동안 총량제는 새올행정시스템내 ‘계약실무게시판’에 월 1회 게시되는 ‘수의계약 현황’을 통해 확인해 왔다.

그러나 이번에 구축된 계약현황조회시스템으로 신속 정확하게 업체별 계약 횟수를 확인할 수 있게 됨으로써 특정 업체에 편중되는 현상없이 보다 다양한 지역업체와 수의계약을 할 수 있게 된 것이다.

특히 은평구는 지난해 11월부터 구 홈페이지에 ‘계약정보공개 콘텐츠’를 구축, 구 홈페이지에서 ‘발주계획’, ‘입찰정보’, ‘계약현황’, ‘대금 지급현황’, ‘수의계약 현황’ 등을 쉽게 확인할 수 있도록 하고 지역 상공인이 발주계획에 따라 구에서 추진하는 수의계약에 쉽게 참여할 수 있도록 했는데 이번 계약현황조회시스템 구축으로 수의계약의 투명성 향상과 더불어 지역경제가 더욱 활성화 할 것으로 기대하고 있다.

김미경 은평구청장은 “앞으로도 각종 계약정보 공유 등 열린구정과 함께 다양한 지역업체와 수의계약을 위한 시스템적 개선으로 지역경제를 활성화시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr