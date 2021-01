서울시, 송정역 인근 역세권청년주택 176가구…2023년 입주

공공 39가구, 민간 137가구…14일 촉진지구 지정 결정 고시

주택 내부 모두갖춤 붙박이 가전·가구, 운동시설, 빨래방 등 청년 수요 부응

2023년 상반기 입주 예정…"지역 청년 주거 안정·지역 활성화 기대"

[아시아경제 김유리 기자] 서울지하철 5호선 송정역 인근에 '공항동 역세권 청년주택' 176가구가 들어선다. 공공임대 39가구, 민간임대 137가구다. 오는 3월 중 착공해 2023년 상반기 입주 예정이다.

서울시는 14일 강서구 공항동 11-21 일대를 역세권 청년주택 공급촉진지구로 지정, 도시관리계획을 승인해 이날 결정고시 했다고 밝혔다. 오는 3월에 착공해 2023년 1월 준공 및 입주하는 일정으로 추진될 계획이다. 입주자 모집공고는 2022년 8월 계획됐다.

27년 된 기존 노후건물을 철거하고 연면적 1만1570.39㎡ 규모 지하 3층~지상 12층 주거복합건축물로 건립된다. 모두갖춤 붙박이 가전·가구를 무상설치하며 책카페, 동전세탁실 등을 만들어 청년 생활양식과 삶의 질을 고려한다는 방침이다. 지하 2층~지하 3층은 주차장, 지하 1층~지상 1층은 근린생활시설 지상 2층은 입주민시설과 옥상휴게정원, 지상 3층~12층은 청년주택으로 구성된다.

주택 내부는 입주청년들의 경제적 부담을 최소화하고 수납공간을 극대화하기 위해 실생활에 필요한 다양한 가전을 모두갖춤으로 무상 제공하고 우수한 평면설계를 도입했다. 지상 2층엔 책카페, 동전빨래방 등을 설치해 청년 생활에 필요한 수요에 대응하도록 했다. 지상 2층엔 입주민시설을 계획했다. 옥상층은 입주 청년 휴게 옥상정원으로 조성한다. 건축물 배치도 송정역의 입지적, 경관적 특성을 고려해 이뤄졌다. 저층부는 전면유리 상업시설로 투명성있고 개방적인 가로보행경관을 고려해 계획했다. 상층부는 채광 등을 고려해 분절 계획을 통한 입체적이고 안정적인 형태로 계획했다.

서울시는 "민간 사업시행자 측도 공항동 일대의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있다"며 "시 역시 인·허가과정에서 적극 협력한 만큼 사업 추진이 활발하게 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다.

이번에 공급하는 역세권 청년주택 사업은 '민간임대주택에 관한 특별법' 및 '서울시 역세권 청년주택 공급 지원에 관한 조례'에 따라 민간 사업시행자가 지난해 7월 도시관리계획 변경 및 건축허가안을 통합 접수했다. 시는 관련 규정에 따른 통합심의위원회 심의 및 건축허가 과정을 동시에 진행해 14일 고시했다. 민간사업자 부담을 최소화하기 위해 여타 도시관리계획 결정이 수반되는 사업에 비해 획기적으로 빠르게 처리했다고 시는 설명했다.



이진형 서울시 주택기획관은 "앞으로도 교통이 양호한 역세권에 대학생, 사회초년생, 신혼부부 등을 위한 양질의 저렴한 맞춤형 주택을 활발하게 공급하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr