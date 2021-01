제주 32명민호 실종 인도네시아 선원 시신 발견

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 지난해 말 제주 해상에서 침몰한 32명민호 실종 선원인 인도네시아 국적 A씨의 시신이 발견됐다.

13일 제주해양경찰서 따르면 이날 오전 11시 48분경 제주시 삼양1동 방파제 테트라포드에 변사체가 있다는 신고가 접수돼 제주해경 구조대와 형사계가 출동해 시신을 수습하고 신원 파악에 나서, 지난달 제주 해상에서 전복돼 실종된 32명민호 인도네시아 선원인 A씨로 확인했다.

해경은 인도네시아 대사관에 시신 발견을 통보하고 A씨의 인도네시아의 가족에게 인계할 예정이나 인도네시아의 가족이 한국에 들어오지 못하면 인도네시아 대사관 등을 통해 가족에게 위임장을 받아 위임인에게 시신을 인계해 처리할 예정이라고 밝혔다.

제주 한림선적 32명민호(32t급)는 지난달 29일 오후 7시 44분께 제주항 북서쪽 2.6㎞ 해상에서 전복된 이후 다음 날인 30일 오전 제주항 서방파제와 충돌해 침몰했다.

당시 배에는 한국인 선원 4명과 인도네시아 선원 3명이 승선해 있었다.

오늘 실종된 인도네시아 선원 A씨의 시신이 발견되면서 지금까지 전복된 32명민호 실종된 선원 7명 중 한국인 4명의 시신과 인도네시아 선원 2명의 시신이 발견돼 신원 확인됐으며 인도네시아 선원 1명만 남게 됐다.

제주해경은 아직 발견되지 않은 인도네시아 선원 1명의 시신도 경비병행을 지속해 수색할 예정이라고 밝혔다.

