제주소방서 “교차로 진입 시 긴급 신호 변경에 주의하세요”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서는 올해부터 재난 현장 골든타임 확보를 위해 ‘소방차량 우선신호시스템’을 본격 활용한다고 13일 밝혔다.

소방차량 우선신호시스템은 소방차량이 교차로에 접근 시 자동으로 녹색 신호를 우선 부여하는 신호제어 시스템으로, 출동 시간 단축을 통한 신속한 현장 도착으로 도민의 안전 확보를 위해 도입됐다.

실제로 지난해 11~12월 시범운영 결과, 우선신호시스템 활용 시 현장 도착 시간이 평균 약 19% 단축된 것으로 나타났다.

또한 교통신호 제어를 통해 소방차량의 신호위반에 의한 교통사고 위험도 감소할 것으로 예측돼 도민의 안전뿐만 아니라 소방관의 안전에도 큰 기여를 할 것으로 보고 있다.

소방차량 우선신호시스템은 현재 제주시 주요 13개 교차로 및 도내 소방차량 61대에 설치돼 있다. 도민들의 혼란 및 교통 정체를 최소화하기 위해 국민의 안전과 생명에 지극히 위험이 있는 경우로 한정해 선별적으로 활용할 계획이다.

김영호 제주소방서장은 “소방차량 우선신호시스템은 도민의 안전을 위해 꼭 필요한 시스템”이라며 “교차로에서는 예측출발을 자제하고 교통신호를 지속적으로 확인한 후에 출발하시기 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr