'클린 통영 지킴이' 모집 … 민관 협치체계 구축

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영시는 청소행정에 대한 민원을 듣고 깨끗한 통영 만들기의 시민들의 자발적 참여를 위해 '클린통영 지킴이'를 운영한다고 13일 밝혔다.

그간 시민에게 쾌적한 생활환경을 제공하기 위해 행정력을 집중하고 깨끗한 시가지 조성에 매진한 통영이 관 주도의 정책에서 주민이 함께하는 분위기 조성을 위해 '클린통영 지킴이'를 운영하게 됐다.

클린통영 지킴이는 온라인 활동을 통해 불법투기 감시 및 올바른 분리배출 요령 등을 홍보하며, 우수 참여자에게는 연말 시장 표창도 계획돼 있다.

모집기간은 13일 부터 2월 28일까지며 환경보존에 관심있는 통영시민이면 누구나 가능하다.

신청은 온라인이나 우편을 통해 하면 된다.

김상배 자원순환과장은 "쾌적한 환경조성이 시민의 삶의 질을 높이는 것이므로 행정 뿐 아니라 시민 모두의 목표다"며 "민관협치 체계 구축을 통해 깨끗한 통영시를 만들고 싶다"고 포부를 밝혔따.

