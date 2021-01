애경산업, '2080 월별 칫솔' 출시

매월 새 칫솔로 건강한 치아관리

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,200 2021.01.13 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 KCGS, 포스코·효성 등 7개사 ESG등급 하향조정애경산업, 위생제품 한 데 모은 '랩신 위생세트' 출시"12시간 지속" 에이지 투웨니스 메이크업 픽서 출시 close 의 토탈 오럴케어 브랜드 2080에서 매월 새로운 칫솔로 건강하고 깨끗하게 치아관리를 할 수 있는 ‘2080 월별 칫솔’을 출시했다.

2080 월별 칫솔은 총 12개의 칫솔로 구성돼 매월 건강하고 위생적인 치아 관리를 도와준다. 특히 칫솔대 위 사용 월을 알려주는 표시를 적용해 칫솔 교체주기를 손쉽게 확인할 수 있다.

2080 월별 칫솔은 0.01mm로 얇게 가공된 미세모가 적용돼 잇몸 자극을 줄여주고 치아 사이사이 세심한 케어를 도와주며 한 개씩 뜯어 사용할 수 있어 위생적인 보관이 가능하다.

2080 월별 칫솔은 성인용뿐만 아니라 3세이상 어린이가 사용 가능한 2080 키즈 월별 칫솔을 함께 출시했다.

2080 키즈 월별 칫솔은 아이의 치아와 잇몸에 맞는 부드러운 미세모를 적용해 양치 시 자극을 줄였으며, 항균 칫솔모를 사용해 치아와 잇몸에 유해 세균이 잔존하지 않도록 도와준다.

2080 브랜드 담당자는 “일반적인 칫솔교체주기는 2~3개월 정도지만 칫솔을 잘못 보관할 경우 세균 번식이 쉽고, 마모된 칫솔을 계속 사용할 경우 치아와 잇몸에 안 좋은 영향을 줄 수 있다”며 “건강한 구강 관리의 기본인 주기적인 칫솔 교체 습관을 길러 치아를 올바르게 관리하는 것이 중요하다”고 말했다.

2080 월별 칫솔은 쿠팡 등 온라인에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr