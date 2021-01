문경시 농암면 한 산란계 농장서 조류인플루엔자 항원 검출

[아시아경제 장세희 기자]경북 문경의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 사례가 발견돼 당국이 정밀검사를 진행하고 있다.

경북도에 따르면 12일 문경시 농암면 한 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐다.

해당 농장은 산란계 3만8000 마리를 사육 중인데 산란율이 저하하고 폐사가 증가하자 신고했다. 고병원성 여부는 1∼2일 후 나온다.

경북도는 해당 농장의 출입을 전면 통제하고 역학 조사를 진행 중이다.

고병원성 조류인플루엔자로 확진되면 반경 500m 이내 농장 3곳의 19만 마리도 살처분 조치하게 된다. 또 반경 10㎞ 이내 가금농장 7곳 42만 마리는 긴급예찰 대상이 되며, 30일간 이동이 제한된다.

