"경제회생 위해 함께 노력" … 거제상공회의소 간담회

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 변광용 거제시장은 12일 거제상공회의소 찾아 간담회를 하고 중소상공인 애로와 지역경제 전망에 대해 의견을 공유했다.

이날 간담회는 변 시장과 김환중 회장을 비롯해 상공회의소 임원단 10여명이 참석했다.

변 시장은 "지난해 조선업 침체와 코로나19 확산 등 어려움 속에서도 위기 극복을 위해 애 써온 노고에 감사를 전한다"며 중소상공인들의 건의 사항을 적극적으로 경청했다.

김 회장은 "올해는 시민 모두가 어려운 시기를 극복하고 희망찬 삶을 살아갈 수 있도록 시와 함께 지역경제 활성화를 위해 임무를 수행하겠다"고 전했다.

변 시장은 "어려운 시기를 지혜롭게 극복해 가는 것이 우리의 과제"라며 "어렵지만, 함께 대응해 나간다는 공동체 의식이 필요한 시점이다"고 강조했다.

이어 "중소상공인들에게 추가 대책 안도 준비 중이며, 힘이 될 방안도 다각적으로 강구하고 있다"며 "지역 경제 회상을 위해 공동이 노력해 나가자"고 당부했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr