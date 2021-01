[포토]서울시설공단 ‘코로나19’ 의료진 위해 노사합동 기부금 500만원 전달

[아시아경제 박종일 기자] 서울시설공단(이사장 조성일)은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 방역 최전선에서 근무하는 의료진에 대한 의료편의용품 지원을 위해 노사합동 기부금 500만원을 성동구 자원봉사센터에 전달했다.

서울시설공단은 지난해에도 재난위기 가정대상으로 7000만원 상당으로 코로나19 예방물품과 긴급생계비 등을 지원한 바 있다.

이번에 전달된 기부금은 노사가 함께 ‘한끼식사비’로 모은 돈으로 코로나19 방역과 진료를 위해 의료기관 및 선별진료소에서 근무하는 의료진과 의료시설 직원들의 의료 편의용품을 구입하는 데 사용될 예정이다.

조성일 서울시설공단 이사장은 “여전히 끝나지 않은 코로나19 상황속에서 국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 의료진 및 봉사자 여러분께 감사와 경의를 표한다”며 “앞으로도 서울시설공단은 지역사회에 기여할 수 있는 가치있는 사회공헌활동을 하기위해 노력하겠다”고 말했다.

