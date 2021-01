순천시장애인종합복지관, 장애인활동지원 평가 최우수기관 선정

맞춤형 서비스 제공으로 삶의 질 향상에 기여

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시는 장애인종합복지관이 국민연금공단에서 실시한 지난해 장애인활동지원 평가에서 서비스품질평가 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

장애인활동지원평가는 장애인활동 지원에 관한 법률 제25조에 따라 국민연금공단에서 전국 344개 장애인활동지원 서비스 기관을 대상으로 평가해 상위 30개 기관을 최우수기관으로 선정한다.

순천시장애인종합복지관에서는 장애인 활동지원서비스 제도정착을 위한 시범사업을 지난 2008년 처음 시작해 12년간 장애인의 일상생활과 사회참여를 위한 지원서비스를 제공해 왔다.

또 중증장애인에게 지역사회 참여와 자립생활을 지원하여 가족의 부담을 경감시키고 장애 당사자에게 맞춤형 서비스를 제공함으로써 삶의 질 향상에 꾸준히 기여한 점이 높이 평가 받았다.

정한나 관장은 “앞으로도 이용인(보호자)의 자기결정권 존중을 통해 사회참여의 기회를 확대하고 활동지원사의 복지증진을 통해 서비스 품질이 향상 될 수 있도록 노력해 가겠다”고 말했다.

한편 순천시는 지하 1층, 지상 3층, 연면적 1428㎡ 규모로 장애인종합복지관을 증축해 올해 상반기에 개관, 장애인들이 보다 쾌적한 시설에서 치료·운동 등 복합서비스를 제공 받을 수 있게 될 예정이다.

