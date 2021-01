김해시, 한국전쟁 민간인 희생자 위령비 건립

삼계근린공원 내 합동 참배 공간 마련

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 한국전쟁 민간인 희생자 위령비를 건립했다.

시는 2019년부터 ‘한국전쟁 전후 민간인 학살 김해시 희생자 유족회’와 함께 추진한 위령비 건립사업을 완료했다고 12일 밝혔다.

이 사업은 1억5000만원을 들여 삼계동 32번지 삼계근린공원에 높이 6m의 위령비 3기와 그리움과 위로를 상징하는 조형물을 설치했으며 희생자를 추모하는 합동 참배소 및 역사 교육의 장으로 활용할 계획이다.

한국전쟁 전후 국민보도연맹 사건 등으로 영문도 모른 채 억울하게 희생된 사람 중 확인된 김해시 피해자만 해도 272명이며 실제 희생자는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

시 관계자는 “위령비 건립을 통해 사망 시점도 모르고 유골조차 찾지 못한 유족들을 위로하는 동시에 참배 공간을 제공한다”며 “한국전쟁으로 무참히 희생당하신 분들에 대한 역사적 진실과 전쟁의 참혹함을 후대에 알릴 수 있는 교육의 장이 될 것”이라고 말했다.

