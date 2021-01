신영증권, 국내 상장 주식 투자 가능한 '신탁형 ISA' 선봬

[아시아경제 이민지 기자] 신영증권은 세법개정안이 적용된 ‘신탁형 개인종합자산관리계좌(ISA)’를 금융권에서 처음으로 오픈한다고 12일 밝혔다.

2016년 도입된 ISA는 한 계좌에 예금ㆍ펀드ㆍ파생결합증권 등 여러 금융상품을 넣고 일정기간 보유해 발생한 소득에 대해 비과세 및 저율과세 혜택을 주는 금융상품이다.

올해부터 ISA는 19세 이상 거주자면 누구나 가입이 가능하고, 투자 가능 상품으로 국내 상장 주식이 추가됐다. 또 계약 갱신과 만기 연장이 가능하다. 만기 시 연금계좌로 전환한 금액만큼 연금계좌 납입한도를 확대해주고, 연금계좌 전환금액의 10%를 300만원 한도에서 추가 세액공제도 가능하다. 신탁형 ISA는 신영증권 전 영업점을 통해 가입이 가능하다.

구자환 신영증권 신탁운용부장은 “금융권 첫 오픈은 2018년에 구축한 종합재산신탁 차세대 신탁시스템이 있었기에 가능했다”며 “신영증권은 앞으로도 신탁업계 퍼스트 무버로서 확고하게 자리매김할 수 있도록 고객을 위한 맞춤형 솔루션 및 서비스 제공에 노력하겠다”고 말했다.

