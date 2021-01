[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제7대 제주지방해양경찰청장으로 오상권 경무관이 12일 취임했다.

제주해경청에 따르면 오상권 신임 청장은 코로나19로 인해 취임식을 생략하고 종합상황실에서 해양치안 상황, 해역별 현안사항 등 해양안전상황을 전반적으로 점검하고, 부서별 직원들과 인사를 나눈 뒤 곧바로 공식적인 업무에 들어갔다.

오상권 제주지방해양경찰청장은 경북 김천 출생으로 1993년 간부후보 41기로 해양경찰에 입문해 서귀포해양경찰서장, 인천해양경찰서장, 동해지방해양경찰청장 등 주요보직을 두루 거쳤다.

오 청장은 “국민의 생명과 재산을 보호하는 것이 바로 우리 해양경찰에 부여된 막중한 임무이다”며 “구조역량을 강화하고, 해양주권과 권익을 굳건히 수호해 나가자”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr