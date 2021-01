광주시, 아동치과주치의 건강보험 시범사업 선정

초등학교 4학년 1만4000여 명에 3년 간 치과 진료비 지원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 보건복지부가 공모한 ‘2021년 아동치과주치의 건강보험 시범사업’에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

사업대상은 올해 초등학교 4학년 전체 아동 1만4400여명으로 상반기부터 초등학교를 졸업할 때까지 총 3년간 정기적으로 치과의원의 관리를 받는다.

그동안 구강 서비스는 치아가 아플 때 치과에 방문해 치료 중심으로 진료가 이뤄졌다면, 시범사업은 아동이 6개월마다 계약을 맺은 치과의원에서 구강 건강상태를 점검받고 구강보건 교육 및 치면세마, 불소도포 등 예방중심의 구강관리 서비스를 받게 된다.

이번 사업 재정은 전액 건강보험으로 연 10억 원씩 총 3년간 30억 원이 투입되며, 대상아동은 1회 3만8300여 원(진찰료포함)이 지원됨에 따라, 아동치과주치의 서비스 이용 시 7500여 원의 본인 비용만 부담하면 된다.

‘아동치과주치의 건강보험 시범사업’은 혁신적 포용국가 실현을 위한 정부의 아동 기초건강 증진을 위한 사업으로 복지부가 12개 시·도를 대상으로 공모했다.

광주시는 소득 수준별 구강 건강 편차가 심하고 아동 구강 치료율은 높으나 예방 목적의 치과 방문율은 낮은 실정을 개선하기 위해 자치구, 교육청, 치과의사회 등과 긴밀한 협의를 통해 공모사업을 신청, 최종 선정됐다.

시는 향후 교육청, 치과의사회와 업무협약을 체결하고 학부모들에게 시범사업을 설명하는 등 빈틈없는 준비를 해 나갈 예정이다.

박향 시 복지건강국장은 “아동치과주치의 시범사업은 소중한 우리 자녀들의 평생 구강 건강 실천의 밑거름을 만들어 줄 것이다”며 “성공적으로 추진해 우리 아이들의 건강 증진과 더불어 전국적인 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

