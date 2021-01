수원시, 남문로데오거리 활성화 나선다…디지털 옥외광고물 설치

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 남문로데오거리 일원에 빅데이터 분석을 기반으로 '타깃 마케팅' 광고를 표출하는 '디지털 옥외광고물'을 설치해 구도심 활성화에 나선다.

디지털 옥외광고물은 행궁광장에서 남문로데오거리, 수원향교로 이어지는 2㎞ 구간에 들어선다. 행궁광장 공방 거리 입구에 1개, 남문로데오거리에 3개소, 인근 버스정류장 1개소 등 5곳에 설치된다.

수원시는 이달 중 사업을 발주하고, 오는 7월까지 시스템을 구축할 계획이다. 설치 후 1년간 시범 운영하고, 관련 조례 개정 등을 거쳐 상용화할 예정이다.

디지털 옥외광고물은 일방적인 광고 메시지를 표출하지 않는다. 지역 상권의 업종ㆍ시간대ㆍ연령ㆍ성(性)별 유동 인구ㆍ이동 경로, 상권, 신용카드 사용, 방문객 유형 등 빅데이터를 분석해 타깃 마케팅(표적을 확실하게 설정한 마케팅) 광고를 내보낸다.

남문로데오거리의 매력을 알리고, 상가를 안내하는 광고와 수원시 관광 전자지도, 주변 교통ㆍ주차 정보, 날씨ㆍ환경, 행사ㆍ축제 일정 등 공공 정보도 제공한다. 또 큐알(QR) 코드를 활용해 내려받을 수 있는 이벤트 쿠폰을 발행할 계획이다.

시는 사람들의 발길을 이끌고, 관심을 끌 만한 콘텐츠를 만들어 디지털옥외광고물에 표출할 예정이다. 인터랙티브(쌍방향) 디지털콘텐츠도 제공한다.

이번 사업은 행정안전부가 주관한 '빅데이터 기반 디지털옥외광고 시범사업' 공모 선정에 따라 추진된다.

시는 앞서 2019년 12월 'Digital Intelligence(디지털 인텔리전스)로 화성행궁과 남문로데오 거리를 휘영청 잇다'라는 사업명으로 제안서를 제출해 사업대상지로 선정됐다.

총사업비는 국비 7억원, 시비 3억원 등 10억원이다.

디지털광고물로 어두운 원도심 거리를 환하게 밝히고, 침체한 지역 상권을 활성화하겠다는 수원시의 의지를 사업명에 담았다.

지난 1년 동안 디지털 옥외광고물 설치ㆍ운영에 관한 규제를 개선하고, 빅데이터 분석과 주민ㆍ상인설명회 협의 내용을 바탕으로 입지를 분석해 디지털옥외광고물 설치 장소를 선정했다. 또 남문로데오거리 브랜드 네이밍ㆍ콘텐츠 개발 용역을 진행했다.

시는 다음 달 남문로데오거리 지역주민, 상인회와 관계 기관 등이 참여하는 '남문로데오거리 민ㆍ관 거버넌스 상생협약'을 체결해 협력 체계를 구축할 계획이다.

시는 이번 디지털옥외광고 시범사업을 성공적으로 추진해 빅데이터, 클라우드(데이터를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장), GIS(지리정보시스템), IoT(사물인터넷) 등 4차 혁명기술을 활용한 '수원형 디지털옥외광고' 인프라(기반 시설)를 확충할 예정이다.

시 관계자는 "남문로데오거리 상권이 활성화돼 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인들에게 도움이 되도록 최선을 다해 디지털옥외광고 시범사업을 추진하겠다"며 "이번 사업을 통해 수원역 로데오거리와 남문로데오거리, 수원화성을 잇는 거리를 되살려 수원화성 방문객의 발길을 남문로데오거리로 이끌겠다"고 강조했다.

