1인 가구 900만 시대…소용량 설 선물세트 늘었다

[아시아경제 이승진 기자] 1인 및 소규모 가구가 증가하며 설 선물세트도 소용량이 뜨고 있다.

롯데마트는 소용량 한우 선물세트부터 언제 어디서든 간편하게 먹을 수 있는 견과류 세트를 선보인다고 12일 밝혔다. 특히 견과류 세트의 경우 소포장 된 인기 상품 위주로 지난 추석 대비 물량을 약 20% 가량 늘려 준비했다.

먼저 소용량으로 구성한 한우 선물세트를 선보인다. 일반적으로 축산 선물세트의 경우 부위별 500g씩 구성해 총 3㎏ 이상으로 구성하지만 2인 이하 가구를 위해 다양한 부위를 200g씩 소용량으로 구성해 선보이는 것이다.

대표 상품으로 한우 등심·채끝 각 200g 6개로 구성한 ‘한우 한끼 스테이크 세트’를 엘포인트회원 대상 29만 9000원에, 한우 등심 200g 2개와 안심·채끝·치마·부채살 등 다양한 인기 부위를 각 200g으로 구성한 ‘한우 한끼 구이 세트’를 사전 예약 기간 동안 10% 가량 할인된 19만 9000원에 판매한다.

휴대성이 좋아 장소 및 시간에 구애 받지 않고 먹을 수 있는 견과류 세트도 준비해, ‘넛츠박스 6종’을 1만 9800원에 판매한다. 해당 제품은 인기 견과에 프리미엄 견과를 혼합해 먹기 좋게 소포장했으며, 인기 견과인 아몬드와 호두를 기본으로 건크랜베리, 대추야자 등 다양하게 구성했다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 “2인 이하 가구의 비중이 점차 커지면서 해당 가구를 위한 세트 수요도 증가할 것으로 예상된다”며 “추후에도 트렌드에 맞는 제품들을 지속 선보이며 고객 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

