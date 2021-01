옛 도봉소방학교 ‘씨알방학간’으로 재탄생

1층 ‘문화도시관’, 2층 ‘예술관’, 3층 ‘커뮤니티 스페이스 씨알로 조성...'문화재생으로 폐시설을 깨우다' '씨알이 만들어가는 존중문화도시 도봉' '회복을 위한 예술: 도봉의 사람 이야기를 담다' 등 다양한 전시 이어져

[아시아경제 박종일 기자] 도봉문화재단(도봉구청장 이동진)은 오랜 시간 잠들어 있던 도봉소방서 내 옛 소방학교를 문화공간 ‘씨알방학간’으로 조성했다.

‘씨방학간’은 유휴시설로 남아있던 옛 소방학교의 1~2층과 특수구조대 3층의 일부인 총 19개실(1089㎡)을 문화적 도시재생의 관점에서 문화도시 거점으로 조성한 공간이다.

‘씨알방학간’이란 명칭은 구민 스스로를 의미하는 ‘씨알’과, 도봉구 ‘방학동’이라는 주소, 그리고 옛 동네의 지역 커뮤니티 시설이었던 ‘방앗간’을 결합한 말로 지역 문화가 모이고 문화도시의 가치를 구현한다는 의미가 담겼다.

‘씨알 방학간’은 문화특화지역사업의 일환인 ‘존중문화도시 도봉’의 공간조성사업으로 계획됐다.

구는 이 공간을 통해 ‘도시의 생명은 주민에 의해 형성된다’는 도시철학을 주민과 함께 공유하고자 한다. 2020년 12월 18일 조성을 완료한 이곳은 향후 다양한 문화적 방법들로 지역 문화의 역량을 높이고 ‘지역-사람-예술’을 연결하며 점차 그 외연을 넓힌다는 계획이다.

‘씨알방학간’ 공간 구성은 크게 1층 문화도시관, 2층 예술관, 3층 커뮤니티 스페이스 씨알로 구성된다. 1층 문화도시관의 주제 전시는 '문화재생으로 폐시설을 깨우다'로, 국내 문화불모지에 폐산업시설 및 유휴공간을 ‘문화적 리노베이션’ 작업을 통해 지역의 문화거점으로 확 탈바꿈한 6가지의 사례를 소개한다.

또한, 참여전시인 '씨알이 만들어가는 존중문화도시 도봉'도 함께한다. 구는 방문자들에게 함석현 기념관을 비롯 ‘씨알 정신’을 엿볼 수 있는 11개 장소를 소개, 문화도시 라이브러리를 두어 문화도시 관련 국내 단행본, 잡지, 보고서, 간행물 등을 자유롭게 열람토록 안배했다.

2층 ‘예술관’에서 열리고 있는 '회복을 위한 예술: 도봉의 사람 이야기를 담다'는 이웃의 일상과 지역에 귀를 기울이고 관계를 회복하자는 실천적 흐름을 담아낸다.

사전 공모를 통해 선정된 도봉구 예술가 12명과 도봉구 주민 12명이 1대 1 매칭을 통해 작품을 완성하는 주민 참여 형태의 이번 전시는 작가들이 주민을 직접 인터뷰하고 그들의 삶이 서로 관통하는 결절점들을 이야기한다. 12쌍의 작가와 주민들이 들려주는 도봉구의 12가지 모습들을 발견할 수 있다.

3층 '커뮤니티 스페이스 씨알'은 예하예술학교 학생들과 교사의 작품 뿐 아니라 회의, 놀이, 휴식, 협업이 가능한 복합문화공간으로 조성했다.

이곳에서는 ▲씨알 Zoon in ▲We Connect 등 학생 및 작가 작품 전시와 함께 대형 욕조를 쿠션들로 가득 채운 ‘커뮤니티룸 마음샤워’ 담소장도 마련했다.

도봉문화재단은 ‘씨알 방학간’을 문화도시의 거점공간으로 활용, 주민의 다양한 삶의 모습이 문화예술과 튼튼하게 이어질 수 있는 기획을 펼칠 예정이다. 다만, 코로나19로 인하여 2021년 중 안정적인 운영이 이루어질 수 있을 때까지 공식 개관은 연기한다.

이동진 도봉구청장은 “문화도시라는 것은 지역성과 주민주도성을 통해 문화적 소통이 원활한 도시를 의미한다. 이번 씨알방학간으로 되살아난 공간은 소방서의 생명존중과 주민의 지역존중의 의미가 결합된 문화존중 공간”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr