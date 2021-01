동명대, 정시모집 1.17대1 경쟁률 … ‘글로벌 산학연계교육’ 효과

최고 경쟁률 사회복지학과 11.25대1, 4명 모집에 45명 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 글로벌 산학연계교육 시행을 본격화한 동명대(총장 정홍섭)는 1월 11일 정시모집 마감 결과 811명 모집(정원내 기준)에 946명이 지원해 경쟁률 1.17대1을 기록했다.

최고 경쟁률을 보인 학과는 사회복지학과로 4명 모집에 45명 지원으로 11.25대1이었다.

다음으로 간호학과는 8명 모집에 85명 지원으로 10.63대1,

군사학과는 4명 모집에 31명 지원으로 7.75대1, 스포츠재활학과는 3명 모집에 21명 지원으로 7대1을 기록했다.

동명대는 재학 중 현장직무체험을 통해 졸업 즉시 취업토록 인재 양성과 교육을 집중해 연초부터 ▲해외 현지에서의 조기(早期) 글로벌 산학연계교육과 ▲국내에서의 유급 현장실습 동시 시행 등 혁신적 학사제도 시행을 본격화했다.

동명대는 2021학번 신입생 상위 50% 인원에 대해 2학년 학기 중 4주간 해외현지에서 어학연수와 현장실무체험을 병행하는 조기(早期) 글로벌 산학연계교육을 시행한다.

3~4학년 재학생 절반을 대상으로 한 국내 장기현장실습은 참여자 모두 급여를 받는 유급으로 시행한다.

정홍섭 총장은 “학사제도 혁신을 통해, 모든 재학생이 국내외 현장에서 생생한 직무체험을 하게 하는 등 전국 대학 중 최초로 ‘러닝바이두잉’ 방식을 진행한다”며, “부·울·경 중대형 일반대 1위 취업률을 기록한 동명대의 도전과 창의정신으로 취업률을 더 높일 것”이라고 말했다.

과거 국내 재계 1위까지 올랐던 옛 향토기업 ‘동명목재’의 기업가 정신에 뿌리를 두고 1977년 태동한 이 대학은 창업교육이수학생 비율에서도 2018년과 2019년 연속으로 전국 대학 중 다섯 손가락에 들었다.

