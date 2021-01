호남대 2021학년도 대학원 석박사 과정 신?편입생 추가 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 대학원은 2021학년도 대학원 석·박사과정 및 사회융합대학원 신(편)입생을 추가 모집한다고 11일 밝혔다.

원서는 이날부터 오는 29일 오후 6시까지 대학원 홈페이지에서 접수하면 된다.

모집인원은 대학원 석사학위과정 정원내 42명, 정원외(외국인) 00명, 대학원 박사학위과정 정원내 13명, 정원외(외국인)00명, 사회융합대학원 정원내 88명, 정원외(외국인) 00명이다.

대학원 석사학위 과정은 인문사회계열(사회복지학과, 상담심리학과, 경영학과, 관광학과, 호텔경영학과, 한국어교육학과), 자연계열(한방바이오학과, 재활과학과, 응급구조학과), 공학계열(건축학과, 토목환경공학과, 전기전자공학과, 컴퓨터공학과, 소프트웨어공학과, 자동차공학과), 예체능계열(체육학과, 축구학과, 미술학과, 뷰티미용학과)이다. 뷰티미용학과는 2021학년도에 신설됐다.

대학원 박사학위과정은 인문사회계열(유아교육학과, 사회복지학과, 행정학과, 상담심리학과, 경영학과, 호텔관광학과, 한국어교육학과), 자연계열(재활과학과, 외식조리관리학과), 공학계열(토목환경공학과, 전기전자공학과, 컴퓨터공학과), 예체능계열(스포츠과학과, 문화예술경영학과, 뷰티미용학과)이다.

사회융합대학원 석사학위 과정은 인문사회계열(유아교육학과, 사회복지학과, 경찰행정학과, 안보정책학과, 행정학과, 스피치커뮤니케이션학과, 소방행정학과, 상담심리학과, 경영학과, 중국어학과, 창업학과, 한국어교육학과), 이학계열(간호학과, 외식조리관리학과, 재난안전관리학과, 치위생학과), 공학계열(조경학과, 건축공학과, 토목환경공학과), 예능계열(산업디자인학과, 문화예술학과, 뷰티미용학과)이다.

면접일시와 소집장소는 별도 지정하며, 합격자 발표는 내달 5일 개별통보할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr