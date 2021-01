광주경실련 “市-政, 자치구간 경계조정 해법 찾아라” 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주경제정의실천시민연합은 11일 해묵은 지역 현안인 ‘자치구간 경계조정’ 해법을 조속히 찾아낼 것을 광주광역시와 지역 정치권에 촉구했다.

광주경실련은 이날 성명서를 통해 “광주는 각 자치구간 인구 편차 불균형으로 인해 세수 형평성 문제가 발생하고, 주민들에 대한 민원 처리 속도도 편차가 큰 실정”이라고 진단하며 “광주시가 구도심 공동화와 심한 인구 편차에 따른 구간 불균형을 바로잡고, 주민 편익과 행정 효율성을 확대하기 위해 자치구간 경계조정을 제안했지만 수년 동안 땜질식 처방에 그치고 있다”고 지적했다.

그 이유로는 지역 정치권의 무책임한 작태를 들었다.

광주경실련은 “지역 국회의원과 구청장, 시의원, 구의원 등 정치적인 이해관계가 얽혀있는 정치인들의 책임이 가장 크다고 볼수 밖에 없다”며 “지역 정치인들이 이기주의 또는 소극적인 태도로 일관하는 것은 광주 발전을 위해 바람직스럽지 않기에 대승적인 관점에서 이 문제를 바라봐야 한다”고 꼬집었다.

광주시의 소극적 행정도 도마에 올렸다.

광주경실련은 “광주시가 반드시 해결해야 할 광주 내부의 주요한 문제에 대해 한 걸음도 나가지 못하면서 광주·전남 행정 통합을 거론하고 상생을 이야기하는 것은 어불성설”이라고 단언했다.

