[아시아경제 박지환 기자] EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 9,740 전일대비 410 등락률 -4.04% 거래량 440,561 전일가 10,150 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 손절이냐, 존버냐...'진단키트 딜레마'코로나 치료제·백신 위탁생산 '주목' …유통·화장품 실적회복 기대 UP"EDGC, 유전자 검사 실적 고속 성장...매출도 동반 상승" close 는 11일 이철옥 최대주주 작고로 최대주주가 변경됐다고 공시했다.

기존 최대주주는 이철옥 외 12명으로 이들의 지분율은 30.44%이다. 이철옥 전 최대주주의 지분율은 8.62%에 해당한다.

회사 측은 "구체적인 변경 후 내용은 추후 상속절차가 완료되는 대로 재공시 예정"이라고 밝혔다.

