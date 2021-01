네스엠, ‘드래곤라자EX’ 퍼블리싱 계약 체결

RPG 퍼블리싱 계약으로 2021년 게임사업 드라이브

[아시아경제 장효원 기자] 네스엠(대표 신현종)은 이엑스포게임즈(대표 김성)가 개발한 모바일RPG '드래곤라자EX'의 퍼블리싱 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

2021년 상반기에 출시될 ‘드래곤라자EX’는 200만부 이상의 판매고를 기록한 국내 1세대 판타지 소설 ‘드래곤라자’의 세계관을 그대로 계승해 방대한 스토리와 화려한 액션으로 이용자들을 열광시킬 것으로 기대된다.

드래곤라자EX는 중세 판타지 배경의 모바일 수집형 RPG로 최대한 원작의 많은 부분을 게임에 반영하기 위해 많은 심혈을 기울이고 있으며 원작이 주던 감동을 그대로 느낄 수 있도록 스토리와 모험에 집중해 컨텐츠를 개발하고 있다.

5명이 파티를 이뤄 실시간으로 전투가 진행되며 드래곤과 라자의 교감 시스템을 통해 함께 성장하는 차별화된 육성 시스템을 갖추고 있는 것이 특징이다. 특히 파티원간 스킬 연계 시스템은 전투 시 중요한 요소이자 게임의 백미이며 타임어택이 적용되는 빛의 탑, 방치형 전투까지 가능한 무한 전투 등 다양한 콘텐츠들을 담고 있다.

신현종 네스엠 대표는 “오랜 세월 동안 꾸준히 사랑받았던 ‘드래곤라자’ 원작 게임을 선보일 수 있게 돼 기쁘다”며 “RPG인 ‘드래곤라자EX’의 이번 계약으로 하드코어 장르에서도 경쟁력을 입증하는 2021년이 될 것이라는 것”이라고 밝혔다.

한편 네스엠은 최근 스포츠베팅게임 ‘스팟365’와 스포츠 전문 방송플랫폼 ‘스팟’의 서비스 계약을 체결해 웹보드게임 사업에도 진출하는 등 공격적인 투자를 이어가고 있으며, 게임 라인업 확장과 개발사 투자를 적극 검토할 계획이다.

