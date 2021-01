이연백 의원은 '경북도 의정봉사대상' 받아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 군위군의회 김정애·박운표 의원이 '2020년 지방의정봉사상'을 수상했다.

11일 군위군의회에 따르면 '지방의정봉사상'은 전국시군자치구의회의장협의회에서 수여하는 상이다.

김정애·박운표 의원은 코로나19 방역 및 집중호우 피해복구 등 지역사회 발전에 선도적인 역할을 함으로써 지방의회의 위상을 제고하고 지방자치 발전에 기여했다는 공로를 인정받았다.

이들과 별도로 이연백 의원은 농가 경제의 안정과 영농의욕을 고취하기 위해 힘쓴 공로를 높이 평가받아 경북도 시·군의회의장협의회에서 수여하는 '2020 경상북도 의정봉사대상'을 수상했다.

