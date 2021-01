CES 출격 삼성·LG, 혁신제품 대거 공개 '불꽃경쟁'

AI·5G·자율주행차 등 주제

韓 역대 최대 341社 참가

삼성, 승현준 사장 지휘

LG, AI 일상 변화 초점

삼성전자는 CES 2021 컨퍼런스에서는 '모두를 위한 더 나은 일상'(Better Normal for All)을 주제로 개인 맞춤형 기술과 첨단 로봇 기술 등을 발표한다.

[아시아경제 이동우 기자] 세계 최대 규모의 전자·IT 전시회인 ‘CES 2021’이 11일(현지시간) 개막했다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 1967년 첫 개최 이후 처음으로 전면 온라인 방식으로 진행된다. 인공지능(AI)과 5G 이동통신·자율주행차·홈코노미 등이 올해 행사의 핵심 주제다. 코로나19 사태로 참가 기업은 예년의 절반 이하로 줄었지만 한국 기업들은 역대 최대로 참가해 최신 기술을 뽐낸다.

CES 주최 기관인 미국소비자기술협회(CTA)는 이날부터 오는 14일까지 나흘간 CES 2021 행사를 개최한다고 밝혔다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 2,300 등락률 +2.59% 거래량 75,601,881 전일가 88,800 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 6,500 등락률 -4.41% 거래량 5,868,324 전일가 147,500 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 젠지 이스포츠와 파트너십 체결LG전자, 최근 5일 개인 362만 7252주 순매수... 주가 14만 9000원(+1.02%)[클릭 e종목]"LG전자, 시장 기대치 충족한 4분기 실적…재평가 구간 진입" close 등 우리 기업들은 이날 개막 행사를 열고 최신 기술과 제품을 소개한다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 2,300 등락률 +2.59% 거래량 75,601,881 전일가 88,800 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 는 올해 ‘모두를 위한 더 나은 일상’을 주제로 혁신 제품과 서비스를 대거 선보일 계획이다. 개막일인 이날 오전에는 CES를 지휘하는 승현준 삼성리서치 소장(사장)이 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 2,300 등락률 +2.59% 거래량 75,601,881 전일가 88,800 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 프레스 콘퍼런스에서 소비자들에게 AI와 5G 기술을 기반으로 한 개인 맞춤형 제품을 공개한다. 이어 12일에는 CES 혁신상 수상 제품을, 행사 마지막 날인 오는 14일에는 ‘갤럭시 언팩’ 온라인 행사를 통해 갤럭시S21 신제품 시리즈를 공개할 예정이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 6,500 등락률 -4.41% 거래량 5,868,324 전일가 147,500 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 젠지 이스포츠와 파트너십 체결LG전자, 최근 5일 개인 362만 7252주 순매수... 주가 14만 9000원(+1.02%)[클릭 e종목]"LG전자, 시장 기대치 충족한 4분기 실적…재평가 구간 진입" close 도 첫날 진행되는 프레스 콘퍼런스에서 가상인간 ‘김래아’가 AI 기술 개발 상황을 3분간 발표한다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 6,500 등락률 -4.41% 거래량 5,868,324 전일가 147,500 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 젠지 이스포츠와 파트너십 체결LG전자, 최근 5일 개인 362만 7252주 순매수... 주가 14만 9000원(+1.02%)[클릭 e종목]"LG전자, 시장 기대치 충족한 4분기 실적…재평가 구간 진입" close 는 올해 CES에서 ‘소중한 일상은 계속된다’를 주제로 AI를 통한 일상의 변화에 초점을 맞출 방침이다.

스마트홈, 스마트시티, 사물인터넷(IoT) 등을 접목한 이른바 홈코노미도 핵심 주제다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 2,300 등락률 +2.59% 거래량 75,601,881 전일가 88,800 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 는 코로나19 확산으로 집의 개념이 주거 공간에서 경제활동 공간으로 확대되는 상황에서 기술 세분화를 선보일 예정이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 6,500 등락률 -4.41% 거래량 5,868,324 전일가 147,500 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 젠지 이스포츠와 파트너십 체결LG전자, 최근 5일 개인 362만 7252주 순매수... 주가 14만 9000원(+1.02%)[클릭 e종목]"LG전자, 시장 기대치 충족한 4분기 실적…재평가 구간 진입" close 또한 ‘홈 라이프를 편안하게 누리세요’라는 주제로 온라인 전시관을 오픈하고 TV, 가전, 로봇 등 제품을 공개한다. 특히 AI 씽큐(ThinQ) 솔루션이 제안하는 건강하고 편리한 집에서의 라이프스타일을 선보일 예정이다. LG디스플레이 역시 ‘디스플레이, 이제 세상을 당신 앞에’라는 주제로 참가해 휘어지고 소리 나는 OLED, 투명 OLED 등을 선보인다.

자율주행차 분야도 주요 주제로 꼽힌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 2,300 등락률 +2.59% 거래량 75,601,881 전일가 88,800 2021.01.11 13:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 자회사인 전장 전문업체 하만은 올해 CES를 통해 디지털화된 운전석을 공개한다. 메르세데스-벤츠와 BMW, 아우디, GM, 피아트크라이슬러 등 또한 미래 시장을 겨냥한 모빌리티 전략을 제시할 예정이다.

IT업계 명사들의 기조연설도 예년처럼 마련된다. 한스 베스트베리 버라이즌 최고경영자(CEO)는 차세대 이동통신인 5G가 21세기 필수 기술이 돼 원격 의료와 교육 등을 가속할 것이라고 기조연설을 할 예정이다. 메리 배라 GM CEO는 순수 전기차로의 전환을 비롯해 전 세계의 모빌리티(이동성)를 증진하기 위한 GM의 전략을 소개한다.

또 컴퓨터 프로세서업체 AMD의 리사 수 CEO는 연구와 교육, 일, 엔터테인먼트, 게이밍의 미래에 대한 자사의 비전을 소개한다. 브래드 스미스 마이크로소프트(MS) 사장은 보안과 사생활, 지속 가능성, IT기업과 정부가 감당할 책무 등과 관련해 기술이 할 수 있는 역할을 탐색한다.

한편 올해 CES 행사는 디지털로 개최하는 만큼 참여 기업이 지난해 4400여개에서 올해는 절반이 안 되는 1964개로 줄었다. 참가 기업이 가장 많은 나라는 미국(570개)이고, 이어 한국(341개)이 2위를 차지했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr