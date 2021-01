경총 "대통령 신년사 공감…실현 위해 기업 氣 살려야"

[아시아경제 성기호 기자] 한국경영자총협회(경총)는 문재인 대통령의 신년사와 관련 "회복과 포용을 바탕으로 코로나19로부터 국민의 일상을 되찾고 빠르고 강한 경제 회복을 통해 선도 국가로 도약하겠다는 대통령의 의지에 공감한다"고 밝혔다.

경총은 11일 "올해 경제상황은 여전히 불확실성이 클 것으로 예상된다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 상당기간 지속되고 있고, 글로벌 보호무역 기조도 강화될 가능성이 높은 가운데 국내적으로는 기업 경영활동을 제약하는 규제 법안이 동시다발적으로 입법화 돼 우리 기업이 체감하는 어려움은 최악의 상황"이라며 이같이 말했다.

이어 "코로나19에 따른 경제위기를 극복하고 세계 경제를 선도하는 국가로 도약하기 위해 가장 시급한 과제는 기업이 자유롭게 투자하고 일자리를 만들 수 있도록 기업의 기(氣)를 살리는 것"이라며 "기업 경영에 장애가 되는 규제를 대폭 완화하는 획기적인 정책 전환이 요구된다"고 주장했다.

경총은 또 "모쪼록 올해는 정부와 경영계가 보다 소통하면서 경제위기를 극복하고 일자리 창출에 기여해 나가는데 힘을 모을 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

