기아차, 최근 5일 개인 169만 2708주 순매수... 주가 7만 300원(+2.93%)

기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,200 등락률 +1.76% 거래량 10,231,326 전일가 68,300 2021.01.11 13:49 장중(20분지연) 관련기사 잘 나가는 ‘현대차’에 배터리 공급하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!!'내수 가속 페달' 현대차, 2년 연속 매출 100兆 청신호'애플카' 기대감에 현대차 3인방 급등…현대차 사상 최고가 경신 close 는 11일 오후 12시 30분 현재 전일보다 2.93% 오른 7만 300원에 거래되고 있다. 거래량은 894만 6596주로 전일 거래량 대비 35.49% 수준이다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,200 등락률 +1.76% 거래량 10,231,326 전일가 68,300 2021.01.11 13:49 장중(20분지연) 관련기사 잘 나가는 ‘현대차’에 배터리 공급하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!!'내수 가속 페달' 현대차, 2년 연속 매출 100兆 청신호'애플카' 기대감에 현대차 3인방 급등…현대차 사상 최고가 경신 close 는 세계 10위권의 완성차 업체로 알려져 있다.

1월 11일 현대차증권의 장문수,조준우 연구원은 '2021년 경쟁 환경의 급격한 변화 속에서 브랜드 정체성 변화를 통한 전동화 브랜드로 도약 의지 피력. 경쟁사 대비 우월한 환경과 품질 경쟁력과 재무구조에 기반한 신규 투자, 그룹 계열사 합리화 등이 가시화됨에 따라 Fundamentals 개선과 함께 주가 상승 전망. 주요 시장의 수요 회복과 Fundamentals의 두드러진 회복과 전동화 중심의 시장 변화에 적극 대응하고자 브랜드 아이덴티티 등 다양한 방면의 전략적 변화 대응 긍정적.'이라며 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,200 등락률 +1.76% 거래량 10,231,326 전일가 68,300 2021.01.11 13:49 장중(20분지연) 관련기사 잘 나가는 ‘현대차’에 배터리 공급하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!!'내수 가속 페달' 현대차, 2년 연속 매출 100兆 청신호'애플카' 기대감에 현대차 3인방 급등…현대차 사상 최고가 경신 close 의 목표가를 8만 2000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,200 등락률 +1.76% 거래량 10,231,326 전일가 68,300 2021.01.11 13:49 장중(20분지연) 관련기사 잘 나가는 ‘현대차’에 배터리 공급하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!!'내수 가속 페달' 현대차, 2년 연속 매출 100兆 청신호'애플카' 기대감에 현대차 3인방 급등…현대차 사상 최고가 경신 close 를 169만 2708주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 75만 7738주 순매도, 96만 28주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr