광주시, '신혼부부 전·월세 자금' 대출이자 지원 수요 조사

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 "무주택 신혼부부를 대상으로 전·월세 보증금 대출이자를 지원하는 사업의 수요 조사를 한다"고 11일 밝혔다.

이번 사전 수요 조사는 부동산 가격 폭등과 치솟는 전·월세 값으로 주거 마련에 어려움을 겪는 신혼부부의 주거 비용 부담을 덜어주기 위한 것으로 오는 29일까지 실시한다.

지원 대상은 부부 모두 광주시에 거주하며 무주택 기준 중위 소득 180% 이하 세대로 혼인신고일 기준 7년 이내 신혼부부가 대상이다.

생계·의료·주거급여 수급자, 공공 임대 거주자, 주택도시기금 및 주택금융공사 대출 등 유사 사업 수혜자는 제외한다.

지원 금액은 광주시 소재 전용 면적 85㎡ 이하 임차 주택의 전·월세 보증금 대출 잔액 중 전세는 1%, 월세는 1.5%까지 연 1회 최대 100만 원까지 받을 수 있다.

시는 사전 수요 조사를 거쳐 4월부터 사업을 추진할 계획이며 수요 조사는 읍·면·동 주민 센터를 통해 신청할 수 있다.

