울진군, 동해안 최초 '해양치유센터' 부지 성토 시작 … 340억 투입

평해읍 월송리 4만3000여㎡ 부지 … 2024년 완공

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 올해부터 평해읍 월송리 일원에 들어서는 해양치유센터 부지 조성에 들어간다고 11일 밝혔다.

울진해양치유센터는 국비 170억원을 포함한 총 사업비 340억원을 들여 4만3000여㎡ 부지에 지하1층, 지상2층 규모로 들어선다. 동해안 최초로 건립되는 해양치유센터는 R&D센터, 휴양체험시설 등을 갖추게 된다.

이 사업은 2020년 11월 지방재정 중앙투자심사 통과 후 토목·건축 설계분야 실시설계 및 월송유원지 변경·결정 군 관리계획 용역 등 행정절차를 진행하고 있다.

울진군은 경북도와 협의를 거쳐 평해 남대천 재해복구사업지구에서 치유센터 부지조성에 필요한 약 15만㎥의 반출 골재를 확보하는 등 현재 순조롭게 성토용 토사를 반입하고 있다.

이 밖에 편입부지 36필지에 대한 토지보상도 원활하게 협의, 다음달 말까지 성토용 골재 반입을 완료할 계획이란 게 울진군의 설명이다. 울진해양치유센터 완공 시기는 2024년이다.

울진군 관계자는 "지역의 해양자원을 활용한 치유 체험 프로그램과 염지하수 제품화 등 특성화된 운영계획을 수립해 성공적인 센터 건립을 위해 다각도로 노력하고 있다"고 전했다.

