보성군, 자동차세 연납…최대 9.15% 절세 효과

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 오는 31일까지 자동차세 연납 신청을 받고 있으며 연납 신청을 하면 연세액의 9.15%를 공제받을 수 있다고 11일 밝혔다.

자동차세 연납은 매년 6월과 12월에 정기적으로 부과되는 자동차세를 1월에 전액 납부하면 공제기간 세액을 할인해 주는 제도이다. 매년 1월, 3월, 6월, 9월에 각각 신청할 수 있고 1월은 연세액의 9.15%, 3월 7.5%, 6월 5%, 9월은 2.5% 공제 혜택을 받을 수 있다.

연납 신청은 군청 재무과 및 읍면 사무소를 방문하거나 전화로 신청 가능하며, 오는 16일부터는 지방세 포털사이트인 위택스에 접속해 직접 신고하고 납부할 수 있다.

납부는 은행 CD/ATM기, 가상계좌, 위택스(인터넷, 스마트폰 앱) 등을 통해 가능하다.

연납 신청 후 납부하지 않으면 정기분 자동차세로 부과되며, 보성군이 아닌 타시·군으로 이사를 하더라도 그 해 자동차세를 추가로 내지 않아도 된다.

연납한 자동차를 팔거나 폐차하게 되면 남은 기간에 해당하는 자동차세를 날별 계산해 환급된다.

군 관계자는 “자동차세 연납 제도는 세제 혜택을 받을 수 있는 좋은 제도인 만큼 꼭 신청하여 절세 혜택을 받으시길 바란다”고 말했다.

한편, 2021년부터는 1월분을 제외한 2~12월분을 할인해 9.15% 공제 혜택이 적용된다.

