키움증권, 미국주식 실시간시세 서비스 무료 제공

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 11일 모든 키움증권 고객에게 조건 없이 미국주식 실시간 시세를 무료로 제공한다고 밝혔다.

기존 미국주식 시세는 기본적으로 15분 지연된 시세가 제공되며 키움증권에서는 매월 8달러를 지불해야 미국주식 실시간 시세 정보를 볼 수 있었다.

키움증권은 나스닥과의 '나스닥 베이직(Nasdaq Basic)' 패키지 계약 체결을 통해 전 고객에게 별도의 신청절차 없이 미국주식 실시간 시세를 무료로 제공한다. 나스닥 베이직은 나스닥 산하 4개의 거래소(Nasdaq Stock Market LLC, Nasdaq BX, Nasdaq PHILX LLC, FINRA)에서 자체 취합한 미국 상장주식의 주문 및 체결 정보를 기반으로 미국 상장 주식(뉴욕거래소/나스닥/아멕스 등 ETF포함)에 대한 시세 정보를 제공한다.

무료 실시간 시세는 4개의 거래소의 거래정보를 취합하기에 10여개 이상의 거래소 정보를 취합하여 제공하는 유료 실시간 시세와는 정보량에 차이가 있다. 미국 거래소 전체 체결 정보가 포함된 기존 실시간 8달러 유료 시세 서비스는 유지될 예정이며, 전월 미국주식 체결내역이 1건이라도 있을 경우, 익월 8달러 유료 시세 서비스가 무료 제공된다.

이외에도 키움증권은 해외주식 거래 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 진행하고 있다. ▲비대면계좌 보유한 미국주식 신규고객/3개월 휴면고객 대상의 거래지원금으로 40달러를 주는 ‘40달러’ 이벤트 ▲해외주식 온라인 거래 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트 ▲입고하고 거래하면 최대 30만원의 현금을 받을 수 있는 해외주식 입고 이벤트 ▲총 상금 2200만원의 해외주식 상시 실전투자대회를 진행 중이다.

미국주식 전 종목 실시간 시세 무료제공에 관한 자세한 내용 및 문의는 키움증권 홈페이지 혹은 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.

