[아시아경제 임혜선 기자] 롯데관광개발은 지난 8일 제주 드림타워 복합리조트 내 ‘그랜드 하얏트 제주’가 제주관광협회가 시행하는 관광호텔업 등급평가에서 국내 최고 등급인 5성을 획득했다고 10일 밝혔다.

호텔업 등급은 1성급에서 5성급으로 나뉜다. 5성 등급은 호텔 등급 평가에서 각종 시설과 서비스 등에 걸쳐 현장평가 700점, 암행평가 300점 등 총 1000점 만점 중 900점 이상을 획득한 호텔에게 부여되는 최고 등급이다.

제주관광협회는 이번 등급평가에서 "그랜드 하얏트 제주는 국내에서 규모가 가장 큰 럭셔리 호텔답게 고급스러운 분위기를 연출하고 있으며 직원들의 서비스 태도와 언어능력에서 높은 점수를 받았다"고 평가했다.

