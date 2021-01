법무부 "보호시설 18곳 수용 외국인 1065명 전원 음성"

[아시아경제 이민지 기자] 법무부는 보호 중인 불법 체류자 등 외국인들을 대상으로 진행한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단 검사에서 전원 음성 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

앞서 법무부는 지난 4일부터 7일까지 외국인 보호시설 18곳에 수용된 외국인 1065명을 상대로 유전자증폭(PCR) 검사를 했다. 이번 전수조사는 보건당국의 협조를 받아 이뤄졌다.

법무부는 집단 수용시설에 대한 코로나19 확산 우려가 큰 만큼 지난 6일부터는 보호시설 직원과 사회복무요원, 경비대원 등 직원 전체를 대상으로도 PCR 검사를 진행 중이다. 이날 오후 2시 기준 보호시설 종사자 907명을 검사했으며 797명이 음성으로 확인됐고 나머지 110명은 결과를 기다리고 있다.

현재 보호시설에 새로 들어오는 외국인은 1주일간 격리 보호를 한 뒤 1차 PCR 검사를 하고, 음성으로 확인된 경우만 보호소로 이송한다. 보호소에서도 7일간 격리한 뒤 집단별 샘플 테스트인 `풀링 테스트(pool testing)'로 2차 PCR 검사를 진행 중이다. 2차 검사까지 모두 음성으로 나와야 일반 보호실로 이동시킨다는 것이다.

이와 함께 법무부는 보호시설 내 외국인들의 집단 감염을 막기 위해 기존 1인당 주 2매씩 지급하던 마스크를 지난 5일부터 주 3매로 늘려 지급하고 있다고 전했다

