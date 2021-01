"소규모 사업장 노동자 차별 받아선 안 돼"

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 10일 경기 마석 모란공원의 고(故) 노회찬 전 의원의 묘소를 참배했다.

김종철 정의당 대표는 이날 "노회찬 대표님께서는 중대재해기업처벌법안을 제출하셨는데 중대재해처벌법안으로 내용이 변화됐다"며 "대단히 죄송하다"고 말했다.

김 대표는 "소규모 사업장이라고 노동자의 생명이 차별받아서 안 된다"며 "중대재해 차별을 막는 법안을 만들겠다"고 밝혔다.

김 대표는 포괄적 차별금지법에 대해서는 "노 대표님의 정신에 따라 통과시키겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr