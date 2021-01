외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 순매수를 기록했다. 그동안 코스닥 위주로 매수에 나섰던 외국인은 지난주 코스피에서 매수를 대폭 늘린 반면 코스닥은 매도로 돌아섰다.

10일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 4일부터까지 8일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 9182억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조2323억원을 사들였으나 코스닥시장에서는 3141억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 999,000 전일대비 37,000 등락률 +3.85% 거래량 924,780 전일가 962,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세LG화학, 이시간 주가 +1.14%.... 최근 5일 개인 45만 6877주 순매도블루웨이브에 불타는 2차전지株…LG화학 100만원 돌파 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 3646억원 순매수했다. 뒤이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성현대차그룹, 전기차 배터리 재사용 ESS 실증사업 개시[주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세 close 를 2632억원 사들였다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 31,500 등락률 +7.83% 거래량 2,466,715 전일가 402,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감카카오, 최근 5일 외국인 38만 8000주 순매수... 주가 42만 9500원(+6.71%) close (2588억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 3,500 등락률 +2.60% 거래량 8,713,010 전일가 134,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세SK하이닉스, 이시간 주가 +0.37%.... 최근 5일 외국인 191만 350주 순매수코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 close (2483억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 22,500 등락률 +7.77% 거래량 3,175,396 전일가 289,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세네이버, 최대주주 국민연금공단 지분 11.56%으로 증가코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close ·1627억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 57,100 전일대비 1,400 등락률 +2.51% 거래량 3,631,788 전일가 55,700 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감두산퓨얼셀, 특수관계인 보유 보통주 533만주 매각 close (1477억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 37,700 전일대비 900 등락률 +2.45% 거래량 3,631,187 전일가 36,800 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 배당락 후 코스피는 역대 최고가인데…또 소외된 금융주돌고 도는 순환매…실적 기대에도 비상 못한 금융주외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close (1286억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 46,500 전일대비 500 등락률 +1.09% 거래량 3,696,066 전일가 46,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 배당락 후 코스피는 역대 최고가인데…또 소외된 금융주보험사 수익·건전성 개선됐지만…"내년 더 가혹"중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG' close (913억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 6,000 등락률 +4.14% 거래량 2,268,977 전일가 145,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세 close (881억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 193,000 전일대비 11,000 등락률 +6.04% 거래량 1,490,294 전일가 182,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "삼성전기, MLCC·패키지 판 모두 좋다…목표가 26%↑"[클릭 e종목] "삼성전기, 폴디드 카메라 시대 최수혜주"김택진 대표 등 '공학한림원 정회원' 등극 close (831억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 59,013,307 전일가 82,900 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 태양전지 리모컨 등 삼성TV '친환경' 진화…온실가스 2.5만t 저감 목표삼성디플 노사 단체협약 '매듭'…5개 전자계열사 '최초'[주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 9896억원 순매도했다. 이어 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상83형 올레드TV 첫 출시…LG전자 QNED, 나노셀까지 프리미엄 TV 줄줄이[주간증시 리뷰]거침없이 하이킥…개인이 밀어올린 코스피 3000, 외국인도 합세 close 를 4236억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,500 등락률 +4.71% 거래량 8,225,064 전일가 74,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 3.36%삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%삼성전자우, 외국인 80만 766주 순매도… 주가 -0.4% close (2883억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 55,000 등락률 +18.06% 거래량 5,326,204 전일가 304,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [이슈 및 관련주] 비덴트, 우리기술투자, 현대차.. 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감현대모비스, 커뮤니티 활발... 주가 23.15%. close (1347억원), LG전자우 LG전자우 066575 | 코스피 증권정보 현재가 65,000 전일대비 2,500 등락률 -3.70% 거래량 1,599,009 전일가 67,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수LG전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%"공시지원금 인상, 통신업 주가 영향 없을 것" close (547억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 5,300 등락률 +8.41% 거래량 25,357,804 전일가 63,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 기아차, 커뮤니티 활발... 주가 12.06%.[특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close (467억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 9,500 등락률 +2.66% 거래량 1,719,926 전일가 357,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 최초입니다! 글로벌 임상 3상을 앞둔 ‘이 기업’! 놓치면 후회합니다!제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어 close (380억원), 오스코텍 오스코텍 039200 | 코스닥 증권정보 현재가 47,950 전일대비 3,050 등락률 -5.98% 거래량 2,732,213 전일가 51,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 오스코텍, 최근 5일 개인 202만 8914주 순매수... 주가 4만 7600원(-6.67%)‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[주요 매매주체 동향] 화학섬유·리모델링 테마 관련주에 연기금 매수세↑ close (338억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 20,000 등락률 +7.60% 거래량 3,408,996 전일가 263,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감SK이노베이션, 이시간 주가 +8.56%.... 최근 5일 기관 25만 4046주 순매수블루웨이브에 불타는 2차전지株…LG화학 100만원 돌파 close (303억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 160,400 전일대비 6,600 등락률 -3.95% 거래량 722,935 전일가 167,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준 close (282억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

미국 민주당이 백악관과 하원에 이어 상원까지 장악하는 '블루웨이브'가 현실화되면서 외국인 자금 유입 기대감도 커지고 있다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "블루웨이브로 미국 민주당이 계획하고 있는 재정지출 확대 정책은 무리없이 추진될 것"이라며 "바이든 정부의 확장적 재정정책은 글로벌 경기 회복을 강하게 만드는 한편 달러 유동성이 시중에 많이 풀리게 만드는 요인으로, 달러 약세와 경기회복은 모두 국내 증시로 외국인 자금이 유입될 것을 시사한다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr