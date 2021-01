삼성디플 노사 단체협약 '매듭'…5개 전자계열사 '최초'

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성디스플레이가 오는 14일 노동조합과 단체협약을 체결한다. 삼성 5개 전자 계열사 중 노조와 단체협약을 맺는 것은 삼성디스플레이가 처음이다.

10일 삼성디스플레이 노사에 따르면 회사는 오는 14일 오후 3시 삼성디스플레이 아산캠퍼스 7라인에서 단체협약 조인식을 개최할 예정이다.

사측에서는 최주선 신임 대표이사 사장 대신 인사팀장인 김범동 부사장이 참석할 것으로 전해졌다. 노조 측에선 삼성디스플레이노조 상위 조직인 한국노총 금속노련 김만재 위원장과 김정란·이창완 삼성디스플레이노조 공동위원장 등이 참석한다.

지난해 2월 한국노총 산하로 공식 출범한 삼성디스플레이노조는 이재용 삼성전자 부회장이 '무노조 경영 폐기'를 공식화한 같은 해 5월부터 사측과 단체협약 체결을 위한 교섭에 돌입했다.

노사는 총 8차례의 본교섭과 실무교섭, 대표교섭 등 세부 교섭을 거쳐 지난달 단체협약에 잠정 합의했고 추가 협의를 거쳐 단체협약을 확정했다.

노조 측은 교섭 초기 복리후생과 임금·수당 제도 개선 등 내용이 담긴 151개 조항을 요구했지만, 교섭 과정에서 일부가 제외돼 최종적으로 109개 조항에 합의한 것으로 알려졌다.

최종안에는 현재 1500여명 규모인 삼성디스플레이노조에 연 9000시간의 근로시간 면제(타임오프)를 인정하는 등 노조 활동 보장에 관한 내용도 담긴 것으로 전해졌다.

이 부회장은 삼성 준법감시위원회 권고에 따라 지난해 5월 대국민 사과 기자회견 자리에서 "더 이상 삼성에서 '무노조 경영'이란 말이 나오지 않도록 하겠다"며 "노사 관계 법령을 철저히 준수하고, 노동 3권을 확실히 보장하겠다"고 선언한 바 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr