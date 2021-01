코로나 시대 서울 자치구 홍보과장·언론팀장 여성 점령세 늘어

25개 서울 자치구 홍보과장 중 8명(32%), 언론팀장 9명(36%) 차지 여성 홍보맨 크게 늘어

[아시아경제 박종일 기자] 32%와 36%.

서울시 25개 자치구 홍보과장 25명 중 여성 8명(32%) 대 언론팀장 25명 중 여성 9명(36%)을 말한다.

서울시와 25개 자치구 여성 공직자들 숫자가 날로 늘어나면서 여성 공무원들의 기피 부서인 홍보과에도 여성 파워가 더욱 거세지고 있다.

특히 코로나19 시대를 맞아 홍보분야에서도 여성 공무원들이 대거 늘어난 것으로 보인다.

2021년1월1일자 서울 자치구 5급(과장) 및 6급(팀장) 인사 발령에서 홍보과장은 기존 6명에서 3명(50%),언론팀장은 7명에서 2명(28.5%) 늘어난 것이다.

지난해말까지 서울 자치구 홍보과장으로 도봉구 황영미, 마포구 남선옥, 동작구 소미경, 서초구 윤경원, 강동구 윤희은 과장이 있었다.

그러나 이번 인사에서 광진구 조양자, 양천구 이인미, 관악구 이숙희 과장이 새로 발령 받았다.

언론팀장은 지난해 성동구 이진영, 성북구 서자경, 도봉구 김동진, 은평구 임은경, 서대문구 나진아, 관악구 정경주, 강남구 김은주 팀장이 근무했다.

그러나 올해 중구 유수연, 용산구 송경선 팀장이 새로 자리를 옮겼다.

특히 홍보과장-언론팀장 모두 여성인 자치구도 기존 도봉구(황영미-김동진)에서 관악구(이숙희-정경주) 2개 자치구가 됐다.

지난해까지 도봉구 황명미 과장-김동진 팀장과 동작구 소미경 과장-성희숙 님장이었으나 성희숙 팀장이 승진, 사당3동 동장으로 발령났다.

또 계약직 홍보맨으로 서초 윤경원 홍보과장, 서대문 나진아 언론팀장도 눈길을 모은다.

이처럼 그동안 여성 공직자들의 비선호 업무인 홍보업무에도 여성 공직자들이 늘어난 것은 코로나19로 인해 주류위주 대면 문화가 바뀐 것도 한 몫 한 것 아닌가 하는 분석도 나오고 있다.

한 관계자는 “종전 언론인들을 상대로 한 접촉이 주로 주류를 중심으로 한 대면접촉이었다면 코로나19 이후 이런 경향이 점차 줄어들면서 정서적으로 보다 섬세한 여성 공직자들이 홍보 분야에서 역할이 커질 것으로 기대되기 때문이 아닌가 한다”고 분석했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr