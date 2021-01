[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 '캘리포니아산 고당도 오렌지'를 전점에서 할인 판매한다고 10일 밝혔다. 가격은 1개당 1180원이다.

미국산 오렌지는 매년 1~5월 국내에서 맛볼 수 있는 수입과일 대표 품목이다. 마트는 올해 오렌지 주요 산지인 캘리포니아 지역의 당도 높은 오렌지를 저렴하게 판매한다. 마트는 올해 첫 출하된 오렌지 초기물량 20t을 수입했다.

