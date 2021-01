[아시아경제 조슬기나 기자] 9일 오후 4시19분께 전남 여수시 여수국가산단에 입주한 GS칼텍스 여수공장에서 불이 났다. 소방당국은 소방차 23대 등 장비와 인력을 투입해 진화 중이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr