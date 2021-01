"제설제도 얼마 없는데 또 출동하라고?" 홧김에 제설차량 불질러

[아시아경제 나한아 기자] 지방자치단체와 위탁 계약을 맺고 새벽부터 제설작업을 하던 업체 직원이 군청 측이 또다시 출동 요청을 했다는 이유로 홧김에 제설 차량에 불을 질렀다.

9일 전남 무안군 등에 따르면 이날 낮 12시 22분께 무안군 무안읍 한 제설 작업 위탁 업체 직원 A 씨가 자신의 제설 차량에 불을 냈다.

화재를 목격한 동료 직원들이 바로 소화기로 진화에 나섰고, 신고를 받고 출동한 119 소방대원들의 도움으로 차량 일부만 그을리고 12시 35분께 진화됐다.

무안군은 올겨울 3개월 동안 A 씨의 업체에 제설 차량 8대를 임대하기로 계약했다. 이에 따라 A 씨와 동료들은 지난주에 이어 이번 주에도 제설작업에 동원됐다.

이날 제설제 현황 등을 확인하러 업체에 들른 군청 관계자는 오전부터 도로 제설작업을 하고 아침 식사를 하러 회사에 들어온 A 씨와 동료들에게 민원이 많이 들어오는 이면도로 제설 출동을 요구했다.

A 씨 등은 남은 제설제가 얼마 없는 데다가 전에도 15t 차량으로 이면도로에 진입하고 회차하는 과정에서 큰 어려움을 겪었다며 출동을 거부했다.

다른 군청 관계자는 제설제를 각 차량에 나누고 차에 삽날을 부착해 눈을 치워달라고 했으나 A 씨는 자신의 차량에서 제설 장비를 분리한 뒤 차량 내부에 불을 질렀다.

무안군 관계자는 "회사 측과 잘 협의해 제설 작업에 차질이 없도록 하겠다"라며 "주민들께 송구하다"라고 전했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr