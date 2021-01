김정은 "우린 책임적 핵보유국…美, 대북 적대정책 철회하라"

"우릴 겨냥 않는다면 남용하지는 않는다"

"강대강·선대선 원칙으로 미국 상대할 것"

김정은 북한 국무위원장이 핵보유국을 자처하며 미국을 겨냥해 대북 적대시 정책을 철회하라고 요구했다.

9일 북한 관영매체 조선중앙통신은 지난 사흘간(5∼7일) 진행된 노동당 8차 대회 사업총화 보고에서 김 위원장이 "(우리는) 책임적인 핵보유국"이라면서 "적대세력이 우리를 겨냥해 핵을 사용하려 하지 않는 한 핵무기를 남용하지 않을 것을 확언했다"고 전했다.

북한은 핵 무력을 과시하면서도 이를 남용하지는 않겠다는 입장을 재확인한 것이다.

김 위원장은 "국가방위력이 적대 세력의 위협을 영토 밖에서 선제 제압할 수 있는 수준으로 올라섰다"며 "한반도 정세 격화는 우리를 위협하는 세력의 안보 불안정으로 이어질 것"이라고 했다.

이는 오는 20일 취임하는 조 바이든 미국 신임 대통령을 겨냥해 메시지를 내놓은 것으로 보인다.

김 위원장은 "미국에서 누가 집권하든 미국이라는 실체와 대조선정책의 본심은 절대로 변하지 않는다"며 "대외정치활동을 우리 혁명 발전의 기본 장애물, 최대의 주적인 미국을 제압하고 굴복시키는 데 초점을 맞추고 지향시켜나가야 한다"고 강조했다.

그러면서 김 위원장은 "앞으로도 강대강, 선대선의 원칙에서 미국을 상대할 것"이라며 "새로운 조미(북·미)관계 수립의 열쇠는 미국이 대조선(대북)적대시 정책을 철회하는 데 있다"고 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr