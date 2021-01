한국경영원 ‘희망2021나눔캠페인’ 성금 1000만 원 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜한국경영원(대표이사 김보현)이 희망2021나눔캠페인에 동참했다.

8일 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)에 따르면 이날 한국경영원에서 성금 1000만 원을 전달해 왔다.

전달식에는 김보현 ㈜한국경영원 대표이사와 직원들, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

김보현 대표이사는 “따뜻한 나눔과 이웃사랑이 지속될 수 있도록 나누는 손길, 따뜻한 세상을 위해 노력하겠다”고 말했다.

이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장은 “따뜻한 온정을 전해주신 한국경영원에 진심으로 감사드린다”면서 “추운겨울과 코로나19라는 이중고로 어려움을 겪고 있는 어려운 이웃들에게 소중히 전달될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 한국경영원은 보험사무대행, 기업포털컨설팅, IT기술서비스를 지속적으로 개발 공급하는 등 기업문화의 새로운 문화를 창출하는 전문기업이다. 강원 산불피해 복구 성금, 코로나19 위기극복을 위한 성금을 전달하는 등 지속적으로 나눔실천에 동참하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr